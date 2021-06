Marrakech: une jeune fille condamnée à de la prison ferme pour « altération de versets coraniques »

Le Tribunal de première instance de Marrakech a condamné une jeune Marocaine, résidant en Italie, pour chef d’accusation concernant l’altération de versets d’une Sourate du Saint Coran et ayant publié cette malversation sur les réseaux sociaux, il y a de cela deux années.

C’est ce mardi 29 juin que ledit Tribunal a prononcé son verdict contre la mise en cause, née en 1998, consistant à l’emprisonnement ferme de trois ans et demi, assorti d’une amende de 50.000 DH, comme chef d’accusation de « blasphème » et de « dénaturation des sacralités religieuses du peuple marocain ».

Pour rappel, la jeune femme avait fait exprès de dénaturer certains des trois versets de la Sourate « Al Kawthar » (l’Abondance), sur son compte du Web, en 2019. Le parquet général compétent a alors ordonné son état de détention, quelques jours après son arrivée sur le sol marocain, à l’aéroport de Rabat-Salé et ce, suite à l’avis de recherche national émis à son encontre.

A.L.