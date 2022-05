Marrakech: une grue de chantier s’effondre sur un établissement scolaire

Une grue de chantier s’est effondrée brusquement dans une école primaire de Marrakech, dimanche 15 mai.

Selon les premières informations en possession de Le Site info, l’accident a eu lieu à l’école Al Houda, sise Riad Salam, au quartier Guéliz de la ville. La grue qui est tombée sur l’établissement scolaire est celle d’un chantier de construction se trouvant à proximité de l’école. Et cette chute aurait pu provoquer des pertes humaines, si elle s’était produite un jour ouvrable. Cependant, l’on déplore des pertes matérielles, qualifiées de lourdes, subies par les bâtiments de l’école et ses équipements.

Des représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des éléments de la Protection civile, se sont rendus sur les lieux afin de connaître les tenants et aboutissants de cet accident et de diligenter une enquête concernant les circonstances exactes de cette affaire de grue de chantier.

