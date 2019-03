Marrakech: une Française violée dans une zone déserte de la ville

La police judiciaire de Marrakech a interpellé, ce samedi, deux individus aux antécédents judiciaires, dont l’un est recherché pour vol qualifié et ce, pour leur implication présumée dans une affaire de viol et de vol.

Selon la DGSN, les services de sûreté de Marrakech avaient reçu une plainte déposée par une citoyenne française d’origine algérienne, âgée de 47 ans, dans laquelle elle a prétendu avoir été victime de viol et de vol de la part de deux individus dont elle a fait connaissance dans une boîte de nuit, expliquant les avoir accompagné à bord d’un taxi avant qu’ils ne commettent leurs actes criminels dans une zone déserte de la ville.

Les recherches et investigations menées ont permis d’arrêter les deux mis en cause et de récupérer les objets volets de la victime, ajoute la même source, faisant savoir que les deux repris de justice ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire criminelle et d’en identifier les mobiles, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)