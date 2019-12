Marrakech: une fillette mortellement écrasée par un poids-lourd

Une élève a été mortellement écrasée mardi par un poids-lourd au quartier Annour, à Kalaât Sragha, près de Marrakech.

Selon une source de Le Site info, le coupable roulait à grande vitesse et a percuté la collégienne avant de prendre la fuite. Il a finalement été arrêté près de la zone industrielle, à environ deux kilomètres du lieu de l’accident. Et d’ajouter que le mis en cause s’apprêtait à prendre la route de Béni Mellal pour échapper à la police.

La dépouille de la fillette a été transférée à la morgue pour autopsie et le conducteur a été placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Y.C.