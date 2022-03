Marrakech: une femme de petite taille raconte ses déboires au quotidien (VIDEO)

Une jeune femme de 39 ans, souffrant de nanisme (maladie appelée aussi « achondroplasie »), vivant à Marrakech, a révélé que sa naissance a été normale sauf que sa maladie a complètement chamboulé sa vie.

Dans une déclaration à Le Site info, Rachida a évoqué ses déboires au quotidien et le regard curieux, méchant et ségrégationniste des gens à cause de sa petite taille. Un comportement que les personnes naines supportent très mal dans leur vie, a -t-elle déploré.

Malgré tout cela, Rachida a affirmé qu’elle a su affronter son appréhension du regard des gens et a réussi à vaincre le comportement de la société à son égard. Ceci, surtout après le décès de sa mère, ce qui l’a encore incitée à s’adapter à sa situation.

De même qu’elle a lancé un appel aux citoyens leur demandant de changer leur attitude vis-à-vis des personnes de petite taille. Comme elle a aussi décidé d’avoir sa propre chaîne Youtube pour plaider sa cause et celle des personnes qui souffrent de nanisme.

L.A.