Marrakech: une conductrice tue deux enfants des rues

Selon les sources du journal, la jeune femme au volant, qui était accompagnée d’une fille, a perdu le contrôle de sa voiture et a traversé le rond-point de la faculté des sciences, puis s’est dirigée vers l’autre côté de la rue pour finir sa course sur le trottoir où dormaient les deux enfants sans abris.

