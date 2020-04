Marrakech: une célèbre styliste et sa famille infectées par le covid-19 (PHOTO)

Safae Hbirkou a annoncé lundi que la stylise marocaine Majda, propriétaire de la marque «Signature by Majda», a été testée positive au coronavirus. L’actrice a annoncé que la famille de la styliste a également été contaminée.

Majda et ses proches, qui résident à Marrakech, ont ainsi été évacués en urgence à l’hôpital. «Priez pour Majda et pour sa famille. Que Dieu vous préserve et vous aide à surmonter cette terrible épreuve. Ça fait mal au cœur. Soyez prudents. Lavez tout ce que vous achetez», a écrit Safae Hbirkou sur son compte Instagram.

Plusieurs célébrités ont réagi à la publication de l’actrice, souhaitant un prompt rétablissement à Majda et à tous les membres de sa famille.

H.M.