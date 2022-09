Marrakech : une belle expo au Musée Yves Saint Laurent (VIDEO)

Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech consacre une exposition à Théophile-Jean Delaye, cartographe et illustrateur du Maroc, du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat, signée en juin 2020, par le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille et la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech.

Ce partenariat ambitieux entre le Mucem et la Fondation Jardin Majorelle, en collaboration avec le Musée Yves Saint Laurent Marrakech, vise d’abord à mettre en valeur le riche patrimoine berbère du Royaume du Maroc. En effet, les deux institutions agissent dans le domaine de chantiers de collections, dans la documentation des objets de leurs collections marocaines, en particulier amazighes, et envisagent également la mise en dépôt à court, moyen et long terme d’objets de leurs collections, dans le cadre notamment de projets d’expositions.

Ce partenariat favorise l’échange d’expositions entre les deux musées, à l’instar de l’exposition Théophile-Jean Delaye (1896-1970) au Maroc. Une seconde exposition devrait voyager de Marrakech à Marseille en 2023.

Conçue avec le partenariat exceptionnel du Mucem, cette exposition retrace le parcours de Théophile-Jean Delaye au Maroc grâce à une sélection de 120 œuvres, dont une partie significative provient du Mucem. Le musée national, basé à Marseille, a fait l’acquisition de ces œuvres auprès des descendants de l’artiste en avril 2019.

L’exposition bénéficie également des généreux prêts de la famille de l’artiste.

Théophile-Jean Delaye fut le premier cartographe scientifique des reliefs montagneux du sud du Maroc, notamment du Toubkal, dans les années 1930. Son œuvre picturale considérable est autant portée par un regard scientifique qu’artistique.

Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), qui a ouvert ses portes à l’automne 2017 à proximité du Jardin Majorelle, est un véritable centre culturel qui possède une salle d’exposition permanente. Plus qu’une rétrospective incluant les « incontournables » d’Yves Saint Laurent, l’exposition permanente, ancrée à Marrakech, est un voyage au cœur de ses inspirations. Cinquante modèles, articulés autour des thèmes chers à Yves Saint Laurent proposent une lecture originale de l’œuvre du couturier à travers des modèles rarement présentés au public. Une rotation régulière (tous les 10 mois) assure la meilleure conservation possible, mais aussi renouvelle constamment l’exposition.