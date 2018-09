Marrakech: une bande de voyous a semé le trouble dans des boîtes de nuit

La traque nocturne des malfaiteurs a donné ses fruits lorsque les éléments de la police ont arrêté les 13 voyous pendant leur présence dans la quatrième boîte de nuit, qui se trouve non loin de l’aéroport de Marrakech. Le chef du gang et un de ses complices ont parvenu à s’échapper.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK