Marrakech: une bande de voleurs visait les écoles privées

La police judiciaire de Marrakech a arrêté lundi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, trois suspects actifs dans le cadre d’un réseau criminel spécialisé dans le vol par effraction ciblant des magasins et des établissements scolaires.

Selon un communiqué de la DGSN, les mis en cause, âgés entre 22 et 30 ans et multirécidivistes, ont été appréhendés sur la base des résultats des enquêtes et investigations, appuyées par les expertises techniques nécessaires.

Ces enquêtes ont eu lieu suite à la constatation de vols de différentes sommes d’argent, dérobées par effraction dans des établissements scolaires et des agences de transfert d’argent et de services publics, ainsi que dans des écoles privées relevant de plusieurs zones de Marrakech, précise le communiqué.

Les perquisitions ont permis la saisie d’une motocyclette et de vêtements que portait l’un des suspects au moment où il commettait l’un des vols, ainsi que d’une somme d’argent qui pourrait être le butin de cet acte criminel.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin d’identifier d’autres personnes éventuellement impliquées dans ces actes criminels, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)