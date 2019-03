Marrakech: une bague en diamant volée dans un hôtel

Une femme de chambre a volé la bague en diamant appartenant à un client fortuné dans un hôtel à Marrakech. Selon Al Ahdath Al Maghribia, ce dernier a découvert la disparition de sa bague coûtant des millions de centimes et a immédiatement alerté les responsables de l’hôtel situé sur la route de Safi, dans la commune d’Oulad Hassoune.

L’établissement hôtelier a, de son côté, alerté les autorités qui se sont rendues sur les lieux et ont établi la liste des employés responsables de l’étage où se trouve la chambre de la victime. Après les avoir minutieusement fouillés, la police a réussi à identifier la coupable grâce aux caméras de vidéosurveillance.

Les vidéos montraient en effet la femme de chambre quitter rapidement l’étage après avoir volé la bague, oubliant qu’elle est filmée par les caméras de surveillance.

La mise en cause a été finalement interpellée et placée en garde à vue sur instructions du parquet compétent en attendant d’être déférée devant la justice. L’objet volé a été également retrouvé et rendu à son propriétaire.

N.M.