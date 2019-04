Marrakech: une Américaine meurt dans des circonstances mystérieuses

Une touriste américaine a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses dans la commune d’Aghouatim aux environs de Marrakech. C’est en tout cas ce que rapporte Al Massae.

Le quotidien arabophone fait savoir que la victime, la soixantaine, est de confession juive. Et d’ajouter qu’elle avait l’intention de visiter les lieux touristiques de la province d’Al Haouz avant de rendre l’âme dans l’une des Kasbahs de la région.

Aussitôt alertés, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux. Le corps de la défunte a été évacué à la morgue pour l’autopsie et une enquête a été ouverte afin de déceler les causes et les circonstances de ce décès.

N.K