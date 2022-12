Marrakech: un taximan sanctionné pour avoir escroqué un célèbre youtubeur (VIDEO)

Les autorités de Marrakech ont procédé au retrait du permis de confiance à un chauffeur de taxi qui a escroqué un youtubeur britannique. Simon Wilson, qui s’est rendu au Royaume pour regarder le match Maroc-Portugal, a payé 350 dirhams pour une course de l’aéroport de Marrakech au centre-ville.

Dans une vidéo partagée via son compte YouTube, Wilson demande combien lui coûtera une course au centre-ville, ce à quoi le chauffeur répond: ʺça te coûtera 325 dirhams. Mais ça serait généreux de ta part de me donner 350dhʺ. Le youtubeur n’a ainsi pas hésité à dénoncer cette tentative d’escroquerie.

La vidéo a été vue plus de 342.000 fois sur YouTube, poussant les autorités à réagir. Il est à noter que le prix d’une course de l’aéroport à Jamaâ El Fna est fixé à 70 dirhams pour les petits taxis et à 100dh pour les grands taxis.

A.O.