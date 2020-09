Marrakech: un SDF tente de brûler une voiture

Un sans-abri a semé la terreur mercredi dans un quartier à Marrakech. Selon une source de Le Site info, le jeune SDF a brisé les vitres d’une voiture et tenté de l’incendier, soulignant que les autorités sont intervenues avant qu’il ne passe à l’acte.

Et d’ajouter que le mis en cause a été arrêté et transféré au commissariat le plus proche pour être entendu. D’ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.