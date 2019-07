Marrakech: un règlement de compte a failli tourner au drame

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a arrêté, dimanche, quatre individus pour leur implication présumée dans une affaire d’enlèvement et de séquestration avec violence, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Plus tôt dans la journée, les services de sûreté avaient été alertés par une femme ayant fait état de l’enlèvement de son époux par un groupe d’individus qui étaient à bord d’un véhicule léger et qui l’auraient surpris à sa descente de sa voiture non loin de chez lui à Marrakech, avant de l’enlever et de s’emparer de sa voiture, indique la DGSN dans un communiqué.

Les recherches intensives menées sur le terrain par les services de la police judiciaire ont permis de localiser très rapidement la voiture volée, dans la région de Lalla Takerkoust, en dehors du périmètre urbain, précise la même source, faisant savoir que trois suspects ont été arrêtés à bord de cette voiture et la victime, qui avait les mains ligotées, a été libérée.

Un quatrième suspect a ensuite été interpellé à bord d’une voiture de location utilisée dans l’opération d’enlèvement, ajoute-t-on. Les données préliminaires de l’enquête ont montré que cette affaire d’enlèvement serait motivée par un règlement de comptes lié à des affaires d’escroquerie entre les kidnappeurs et leur victime, un multirécidiviste dans des affaires d’escroquerie, de faux et usage de faux, précise la DGSN.

Les quatre mis en cause, âgés entre 25 et 27 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, alors que la victime a elle aussi été soumise à une enquête judiciaire pour déterminer la nature des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)