Marrakech: un polygame falsifiait des documents pour se remarier

La police judiciaire de la gendarmerie royale de Mejjat, aux environs de Marrakech, est parvenue à démanteler un réseau de faussaires, après seulement quelques jours d’investigations, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi.

La bande criminelle démantelée falsifiait des certificats de célibat au profit d’hommes mariés et sévissait dans les provinces d’Al Haouz et de Chichaoua, ainsi qu’à Marrakech.

Les premières investigations ont permis d’interpeller trois individus, ajoute le journal. Et une enquête est en cours concernant une personnalité influente après la plainte d’une dame accusant son époux d’adultère.

Les enquêteurs de la gendarmerie ont été grandement surpris de constater que le mari en question et sa maîtresse étaient en possession d’un acte de mariage prouvant qu’ils avaient convolé en justes noces.

L’enquête a révélé, par la suite, que cet acte de mariage avait été obtenu sur la présentation de faux documents administratifs. Et comme il n’y a jamais deux sans trois, le mari bigame s’est révélé polygame après ses aveux concernant une troisième femme, “épousée” via le même procédé de falsification.

Les faussaires exigeaient de 3000 à 4000 DH pour chaque document falsifié, précise Al Massae. Les personnes interpellées ont été mis en détention provisoire, alors que les investigations se poursuivent en vue d’identifier leurs éventuels complices.

L.A.