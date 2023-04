Marrakech: un policier risque très gros

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a ouvert une enquête, dimanche, sous la supervision du parquet compétent à l’encontre d’un inspecteur de police principal exerçant à la circonscription de police de la ville pour avoir tiré des balles de son arme de service sur deux fonctionnaires, a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les données préliminaires de l’enquête, le prévenu a usé illégalement de son arme de service, blessant un agent d’autorité et un élément des forces auxiliaires qui étaient en mission de contrôle des infractions d’urbanisme imputées au policier mis en cause, explique la même source.

L’intervention sécuritaire a permis l’arrestation du policier et la saisie de son arme de service et de sa munition, poursuit la même source, notant que le suspect a été placé en détention préventive en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cet acte criminel, tandis que les blessés ont été évacués à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Dans l’attente des conclusions de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, la Direction générale de la sûreté nationale a décidé la suspension provisoire du policier mise en cause, ajoute la même source.

S.L.