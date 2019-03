Marrakech: un plan “drague” vire au drame

Un événement tragique s’est produit récemment à Marrakech. Il s’agit d’une histoire de harcèlement sexuel qui a coûté la vie à une femme de 38 ans.

Dans une déclaration à Le Site info, la sœur de la victime revient sur les faits et a fait savoir qu’un individu a intercepté le chemin de la jeune femme, à quelques mètres de son domicile.

“Ilham a tenté tant bien que mal de l’ignorer mais le mis en cause insistait pour lui parler. Une violente dispute s’est ainsi déclenché entre eux et le coupable lui a asséné une gifle avant de la pousser. Elle a été percutée par un poids-lourd”, a-t-elle déploré.

Et d’ajouter: “Ma sœur était divorcée et mère de deux enfants de 13 et 8 ans”.

La même source a d’ailleurs appelé les responsables à intervenir pour protéger les femmes et mettre fin au harcèlement sexuel qui gangrène la société.

N.K