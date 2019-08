Marrakech: un Moqaddem surpris en pleins ébats dans son bureau

La police de Marrakech a surpris un Moqaddem en plein rapport sexuel avec une femme au sein de son bureau, dans une Mouqataâ située à Bab Doukkala.

Selon une source de Le Site info, un fonctionnaire a découvert l’agent d’autorité avec sa maîtresse et a immédiatement alerté les autorités qui se sont rendues sur les lieux. Et d’ajouter que le Moqaddem était dans un état d’ébriété avancée lorsqu’il a été arrêté. D’après les premières investigations, la jeune femme, divorcée, entretenait une relation amoureuse avec le mis en cause.

Après avoir été entendu, le couple a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

K.Z.