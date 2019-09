Marrakech: un “mcharmel” made in Great Britain sous les verrous

Les services de la Sûreté nationale de la préfecture de police de Marrakech ont interpellé, lundi dernier, un jeune ressortissant britannique. Celui-ci avait brandi un grand couteau au sein d’une maison d’hôtes, sise au quartier Laksour de la ville ocre.

D’après des sources locales, le jeune Britannique, âgé de 26 ans, souffrant de troubles mentaux, brandissait son arme blanche en proférant des propos incohérents et étranges à l’intérieur du riad ” idi Aissa”. Un tel comportement anormal et dangereux ne pouvait qu’alerter les autorités compétentes qui se sont dépêchées de se rendre d’urgence sur les lieux.

Vu le caractère dangereux de son acte, le jeune forcené britannique a été interpellé avant qu’il ne commette l’irréparable et conduit au 5ème Arrondissement de police de la ville.

M.D.