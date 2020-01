Marrakech: un mannequin américain agressé à Jamaâ El Fna

Selon le site arabophone “Hespress”, l’employé d’un resto populaire de la place Jemaa El-Fna a été placé en garde à vue, mardi. Et ce, sur ordre du parquet général compétent de Marrakech, pour agression physique et verbale.

La victime du mis en cause n’est autre que Maryam Montague, mannequin américain et actrice associative, précise la même source. La garde à vue de l’employé a fait suite à l’audition de la plaignante au 5ème arrondissement, le soir du même jour de l’agression, et après que la victime a formellement reconnu son assaillant.

L’intervention des services sécuritaires est survenue suite à une publication sur les réseaux sociaux de l’Américaine où elle décrit à ses nombreux followers les comportements indignes que connaît la place Jemaâ El-Fna et qui nuisent à la réputation et à l’image de ce lieu mondialement connu. De même que son post explique qu’elle a vécu de nombreuses années à Marrakech, qu’elle ne manque pas de se rendre à ladite place et qu’elle est fortement surprise et indignée par le comportement indécent et agressif de certains employés des gargotes et autres restos populaires.

“Hespress” rapporte également avoir pris connaissance des commentaires indignés des followers de Maryam Montague, en particulier, et de nombreux internautes, en général. Tous sont unanimes à reconnaître que la situation déplorable de la célèbre place de la ville ocre nécessite l’intervention urgente des autorités compétentes, aussi bien sécuritaires que judiciaires.

Il y va, selon eux, de la réputation de l’économie de la ville et de la réussite, ou pas, d’un projet sur lequel parie l’Etat marocain, aux côtés d’autres secteurs développementaux, conclut la même source.

Larbi Alaoui