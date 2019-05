Marrakech: un lycéen meurt dans des circonstances troublantes

Un jeune lycéen est décédé après un saut en longueur pendant la séance d’éducation et sportive au lycée qualifiant Sidi Abderrahmane, à Marrakech, au cours de la semaine dernière.

Une source concordante de Le Site info rapporte que le garçon est mal tombé après son saut, ce qui lui avait causé une grave fracture au niveau de l’épaule. Transporté rapidement aux urgences du CHU Mohammed VI, dans un premier temps, le lycéen a été transféré dans une clinique privé, par la suite. La blessure s’est aggravée et il est mort.

Le jeune homme avait refusé de participer à la séance fatidique d’éducation physique et sportive, précise la même source. Un refus qu’il avait expliqué par une maladie incurable dont il souffrait. Mais il aurait été contraint par son professeur de passer l’épreuve comptant pour l’examen du baccalauréat.

Un saut en longueur de trop qui a coûté la vie à un jeune lycéen et dont le décès tragique a choqué et bouleversé tous ses camarades. Une enquête a été ouverte.

L.A.