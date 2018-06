Marrakech: un Khaliji arrêté après avoir tabassé deux jeunes filles

La police de Marrakech a interpellé le 23 juin un Khaliji pendant qu’il tabassait deux jeunes filles dans le quartier Annakhil, à Marrakech.

Selon une source de Le Site Info, le mis en cause, de nationalité saoudienne, était à bord de sa voiture en compagnie des deux filles. A un certain moment, il s’est garé et les a fait descendre avant qu’une violente dispute n’éclate entre les trois. Le Saoudien en est venu aux mains et ne s’est calmé qu’à l’arrivée des autorités.

La police a placé en garde à vue le Khaliji ainsi que ses “amies” et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incident. Ils seront par la suite traduits en justice.

Zakaria Ben Abilou