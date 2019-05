Marrakech: un jeune homme séquestré par un multirécidiviste

La police de Marrakech a fait une descente vendredi 10 mai dans un appartement au quartier Al Massira afin de libérer un jeune homme qui y était séquestré.

Selon une source de Le Site info, cette histoire remonte à mercredi dernier, lorsque la sœur de la victime s’est rendue chez les autorités et leurs a annoncé que son frère, un trentenaire, est séquestré depuis le premier jour du Ramadan par un individu ayant plusieurs antécédents judiciaires.

Alerté, le Wali de Marrakech a ainsi donné ses instructions afin d’élaborer un plan et intervenir pour libérer le jeune homme. Après le succès de l’opération, le mis en cause, interpellé, a été entendu par la police et placé en garde à vue en attendant d’être déféré devant la justice.

S.L.