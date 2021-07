Marrakech: un hôtel refuse l’accès aux femmes célibataires, la Toile indignée (PHOTO)

Cela s’est passé mardi dernier à Marrakech. Des femmes non accompagnées par leurs maris ou leurs familles ont été interdites d’accès à un hôtel 5 étoiles dans la ville ocre.

«Aujourd’hui, avec un groupe d’amis (dont deux familles), on se voit refuser pour la 3ème fois une réservation d’hôtel à Marrakech, sous prétexte que certains membres du groupe sont des femmes célibataires de nationalité marocaine ! C’est une offense aux droits des femmes et aux libertés individuelles qu’aucune loi ne justifie», explique l’une des personnes concernées sur le célèbre groupe Facebook «Les Voyageuses».

En effet, l’hôtel précise, dans son règlement intérieur que «l’accès à l’établissement se verra strictement refusé à toute femme de nationalité marocaine n’était accompagnée de son mari ou de sa famille. Des preuves et justifications seront demandées lors du check-in».

Sur la Toile, cette affaire a pris de l’ampleur et plusieurs voix se sont élevées, dénonçant cette discrimination envers les femmes.

Suite à la polémique provoquée, le gérant de l’hôtel a contacté le groupe «pour proposer des solutions». «Mais on a expliqué qu’on ne pouvait plus séjourner chez eux. Tout ce qu’on a demandé, c’est que le règlement change et que des excuses soient présentées à toutes les femmes marocaines. Je suis sûre que plusieurs femmes subissent ce genre de discrimination au Maroc. On doit continuer à dénoncer ces comportements misogynes», a précisé la même source

