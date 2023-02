Marrakech: un Français retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses (VIDEO)

La dépouille d’un touriste étranger retrouvé mort à l’intérieur d’une maison, sise quartier Guéliz à Marrakech, a été transférée à la morgue.

Selon une source de Le Site info, le défunt est un ressortissant français dont le corps sans vie a été retrouvé, mercredi 8 février, par la femme de ménage qui exerçait dans la maison dont il était locataire. La dame a aussitôt alerté les autorités locales et sécuritaires sécuritaires. Et Les éléments de la police scientifique et technique se sont alors empressées de se rendre sur les lieux en compagnie d’un représentant des autorités locales.

Une enquête judiciaire a alors été diligentée sur cette affaire avant que le cadavre du touriste ne soit transféré au service de la médecine légale pour autopsie, en vue de déterminer les réelles circonstances de ce décès.

