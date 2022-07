Marrakech: un Français décède dans des circonstances mystérieuses

Le corps sans vie d’un ressortissant français a été retrouvé vendredi dans son appartement au quartier Guéliz, à Marrakech.

Selon une source de Le Site info, le cadavre a été découvert dans le salon, précisant que les causes du décès n’ont pas encore été déterminées. Et d’ajouter que le défunt vivait seul et souffrait de plusieurs maladies chroniques, ce qui suppose qu’il s’agit d’une mort normale.

Les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue pour autopsie. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.

H.M.