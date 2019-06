Marrakech: un faux guide interpellé pour harcèlement

Un faux guide a été interpellé pour avoir harcelé des touristes étrangères, à Marrakech.

Selon une source locale de Le Site info, le mis en cause a abordé trois femmes, aux alentours de la Koutoubia. Et le faux guide, tout en les harcelant, a osé toucher la poitrine de l’une d’entre elles!

Le harceleur a été aussitôt arrêté par des éléments d’une unité de motards de la Sûreté nationale, qui se trouvaient près des lieux, et conduit au poste de police.

Le faux guide sera déféré devant le parquet général compétent après l’enquête préliminaire d’usage.

Y.G.