Marrakech: un faux-guide activement recherché par la police

Une touriste étrangère a été victime de vol sous la menace de l’arme blanche à côté de l’école Ben Youssef, dans l’ancienne médina de Marrakech. Le coupable est un faux-guide.

Selon une source de Le Site info, l’incident s’est produit dimanche dernier, lorsque la victime a perdu son chemin pendant qu’elle arpentait les ruelles de la ville. Le mis en cause, qui a remarqué le désarroi de la touriste, lui a proposé de l’aide et l’a ramenée à l’hôtel où elle réside. A leur arrivée, la jeune femme lui a tendu 100 dirhams pour le remercier de l’avoir accompagnée. Mais le faux-guide lui a exigé plus d’argent. Face à la réticence de la touriste, il l’a menacée à l’aide d’une arme blanche et lui a dérobé 800 dirhams avant de prendre la fuite.

La touriste, en panique, s’est immédiatement dirigée au commissariat de Jamaâ El Fna et a déposé plainte contre le faux-guide. Elle a été entendue et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce vol et identifier le coupable.

S.L.