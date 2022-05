Marrakech: un établissement scolaire dispense les parents des frais de juillet (VIDEO)

La direction d’un établissement scolaire du secteur privé, à Marrakech, a décidé de dispenser les parents et tuteurs de ses élèves de s’acquitter des frais de scolarité du mois de juillet prochain.

Cette décision a été fort bien saluée et appréciée de la part des familles, sachant que de nombreux autres établissements scolaires ont un avis contraire et ont signifié aux parents et tuteurs de leurs élèves qu’ils ne sont pas exempts des frais de juillet.

Quant à Mustapha Fennane, directeur pédagogique du premier établissement, il a expliqué la décision prise d’épargner aux familles de payer les frais du dernier mois de l’année scolaire par les répercussions de la pandémie de la covid-19 qui a mis à mal les budgets des parents et tuteurs des apprenants.

De plus, d’autres dépenses inhérentes à l’approche de l’Aïd Al-Adha et aux vacances d’été attendent les familles dont certaines seront obligées de contracter des emprunts pour pouvoir faire face pécuniairement à tous les besoins auxquels elles doivent subvenir, a précisé le directeur pédagogique;

Celui-ci a également souligné que la décision de son établissement tient aussi au souci citoyen de participer, peu ou prou, à la réduction des dépenses financières qui attendent les famille des élèves de l’établissement scolaire.

Mustapha Fennane a aussi tenu à lancer un appel à toutes les entreprises du secteur privé, leur demandant de contribuer à la diminution des dépenses de leurs clientèles, tout en déplorant une certaine absence ce qu’il a qualifié de « solidarité spontanée ».

L.A.