Marrakech: un espace de jeux pour enfants prend feu (VIDEO)

Un terrible incendie s’est déclenché, mercredi 20 juillet courant, dans une aire de jeux, sise secteur El Mhamid, à Marrakech.

Même si le feu a pris d’une façon soudaine, les employés de l’aire de jeux et des citoyens sont vite intervenus et ont réussi à éloigner des équipements loin des flammes du sinistre. Ils ont également tenté de circonscrire l’incendie qui aurait pu causer encore plus de dégâts matériels au propriétaire du projet.

Aussitôt alertés, les éléments de Protection civile se sont rendus sur les lieux et ont déployé de considérables efforts pour maîtriser le feu, de crainte que les flammes n’atteignent une station-service se trouvant à proximité de l’aire de jeux.

Heureusement que l’on ne déplore aucune perte humaine provoquée par l’incendie, a assuré une source locale de Le Site info!

L.A.