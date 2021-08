Marrakech: un entrepreneur algérien loue les facilités qui lui ont été accordées (VIDEO)

Sa vidéo sur Youtube a déjà suscité l’admiration des internautes. Il s’agit d’un ressortissant algérien qui, en provenance de la France, a pris la décision de s’installer au Maroc. Plus exactement dans la belle ville ocre où il a créé un projet.

Saïd, un prénom de bon augure, n’a pas manqué d’apprécier vivement l’hospitalité marocaine avec laquelle il a été reçu, à bras ouverts par les Marocains, ainsi que son admiration pour le Royaume. Et d’ajouter que son amour pour le Maroc l’a incité à s’y installer, tout en saluant les atouts immenses et l’essor économico-social qu’il a remarqués et dont jouit le Maroc.

Originaire d’Algérie, Saïd a également précisé son émerveillement quant à la mise en œuvre et à l’efficacité des formalités administratives au Maroc, tout en soulignant que toutes les différentes administrations sont au service des ressortissants étrangers résidant au Maroc. Ceci, sans entraves, ni bâtons dans les roues en vue de l’obtention des documents désirés.

Bienvenue au Maroc, Saïd! Et bonne continuation et succès de ton projet créé à Marrakech!

L.A.