Marrakech: un drame secoue un douar avant la rupture du jeûne

Quelques heures avant la rupture du jeûne du premier jour de Ramadan, un terrible drame a secoué le douar Abda, dans la commune rurale Saada, Région de Marrakech.

Selon une source de Le Site info, un sexagénaire est tombé dans la fosse septique qu’il avait l’intention de désengorger et de vider. Les odeurs nauséabondes qui s’en dégageaient ont provoqué l’évanouissement de l’homme et sa chute dans la fosse.

L’un de ses voisins est alors vite accouru pour l’aider à sortir de l’excavation, ajoute la même source. Mais il y est à son tour tombé, ainsi que son fils venu à la rescousse.

Le sexagénaire est mort, asphyxié par les odeurs nauséabondes et insupportables, ainsi que par les gaz gravement toxiques qui se dégagent des fosses septiques. Quant au voisin et à son fils, ils ont eu plus de chance et ont réussi à s’en sortir sains et saufs, grâce à l’intervention d’autres habitants du douar.

Le corps de la victime a été transféré à la morgue par les éléments de la Protection civile, alors que ceux de la Gendarmerie royale ont diligenté une enquête sur les circonstances exactes de ce drame.

L.A.