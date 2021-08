Marrakech: un deuxième chapiteau anti-Covid en cours d’aménagement

Les travaux d’aménagement d’un chapiteau supplémentaire dédié à la prise en charge des cas de la Covid-19 ont été lancés ce samedi, à Marrakech, avec comme objectif d’alléger la pression sur les établissements hospitaliers de la Cité ocre.

Ainsi, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement de ce chapiteau étendu sur 1.600 m2, dont la capacité s’élève à 200 lits dotés de tous les équipements sanitaires nécessaires à la prise en charge des cas critiques de la Covid-19.

A cette occasion, Kassi-Lahlou a mis en relief les efforts consentis par les professionnels de la santé pour réaliser cette structure sanitaire dans les délais impartis dans la perspective de développer et d’améliorer le système de prise en charge des cas de la Covid-19, notamment les cas nécessitant les soins intensifs au niveau de la ville de Marrakech.

Dans ce contexte, Kassi-Lahlou a appelé à accélérer la cadence des travaux afin que cette structure soit prête à recevoir les cas de la Covid-19 dans les plus brefs délais.

L’aménagement de ce chapiteau s’inscrit dans le cadre des efforts constants visant à faire face à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau national en général et au niveau de la région Marrakech-Safi en particulier.

Cette situation épidémiologique se caractérise par la recrudescence des cas de la Covid-19, ce qui entraine une pression supplémentaire sur le système de santé.

Ce chapiteau vient s’ajouter à un autre aménagé au sein de l’hôpital Ibn Tofail relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech lui aussi dédié à la prise en charge des cas critiques du nouveau coronavirus.

Lors de cette visite de terrain, Kassi-Lahlou était accompagné du secrétaire général de la Wilaya de la région, de la directrice régionale de la santé, du directeur du CHU Mohammed VI, de la directrice générale de la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA), des autorités locales et des représentants des services concernés.

Par ailleurs, la Wilaya de la région Marrakech-Safi a appelé les habitants de la préfecture de Marrakech au respect strict des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire et à l’adhésion aux mesures préventives décrétées par les autorités publiques avec patriotisme et responsabilité.

M.S. (avec MAP)