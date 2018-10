Marrakech: un dangereux violeur sous les verrous

Selon une source sécuritaire, l’interpellation du mis en cause est intervenue suite à des recherches et des investigations sur le terrain appuyées par des expertises techniques menées par les services de police, qui ont permis l’identification du prévenu.

