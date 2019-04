Marrakech: un couple surpris en pleins ébats dans l’ancienne médina

La Toile est sous le choc. Et pour cause, la vidéo d’un jeune couple en pleins ébats sexuels dans une ruelle de l’ancienne médina de Marrakech a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon une source de Le Site info ar, il s’agit de deux élèves d’un collège situé dans la région de Ryad Al Arouss, dans la ville ocre, ajoutant qu’ils ont été filmés par un habitant du toit de sa maison.

Et d’ajouter que certains habitants de l’ancienne médina ont estimé que l’auteur de la vidéo et le jeune élève qui y apparaît sont complices et auraient fait ce plan pour faire chanter la fille. D’autres n’ont pas adhéré à cette hypothèse puisque, selon eux, le couple a pris la fuite après avoir découvert qu’ils sont filmés.

La même source a souligné que les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances des faits.

S.L.