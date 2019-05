Marrakech: un chauffard provoque un accident après le ftour

Un terrible accident de la circulation s’est produit, mercredi soir, dans le quartier Hassan II au niveau de l’arrondissement de Sidi Youssef ben Ali à Marrakech.

Un motard âgé d’une vingtaine d’années, qui se rendait à son domicile, a été percuté par un automobiliste qui roulait à vive allure. La police et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux, aussitôt alertés, indique une source bien informée à Le Site info.

L’homme sur la moto a été grièvement blessé et transféré rapidement aux urgences de l’hôpital Ibn Tofail pour recevoir les soins nécessaires. Les éléments de la police judiciaire ont par ailleurs ouvert une enquête pour déceler les causes et les circonstance exactes de cet accident.

N.K.