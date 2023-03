Marrakech: trois sœurs victimes d’un pédophile étranger

L’Association marocaine de droits de l’Homme, section de Ménara, à Marrakech, a révélé un ignoble scandale de harcèlement sexuel, perpétré par un Egyptien à l’encontre de trois sœurs dont l’une a été violée par le pédophile.

Et selon la correspondance,- dont le Site info a pris connaissance-, adressée au procureur du roi près la Cour d’appel de Marrakech, trois sœurs ont été victimes d’exploitation sexuelle dont l’auteur est un ressortissant égyptien de 30 ans.

Et de préciser que le mis en cause avait tenté d’enlever une fillette de 11 ans au sein même de l’école de cette dernière, mais la vigilance de l’une des enseignante a voué cette tentative de kidnapping à l’échec. Contactés par la suite, des agents sécuritaires se sont empressées de se rendre sur les lieux et ont interpellé le pédophile kidnappeur qui a été transféré à l’arrondissement de la Sûreté nationale. Alors que l’AMDH a demandé à ce qu’une enquête soit diligentée sur cette tentative d’enlèvement.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’individu avait perpétré un viol sur la sœur benjamine, âgée de 7 ans, de l’élève qui a failli être kidnappée, au sein même du domicile paternel de la fillette. Depuis, celle-ci souffre de troubles psychiques;

A noter que le prédateur sexuel et pédophile a également tenté de violer la troisième sœur des deux fillettes précitées.

M.R.