Marrakech: terrible drame dans l’ancienne médina

Un terrible drame a secoué l’ancienne médina de Marrakech, a appris Le Site info. Une maison s’est effondrée dans les premières heures de ce jeudi 9 mai, semant la panique dans le quartier.

La famille qui habitait dans cette ancienne maison n’est pas sortie saine et sauve. Le père a malheureusement perdu la vie. Sa femme et sa fille ont été grièvement blessées. Aussitôt alertés, les forces de l’ordre et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les choses en main.

Le corps du défunt a été transféré à la morgue, tandis que les blessés ont été évacués, dans un état critique, vers les urgences de l’hôpital le plus proche. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

