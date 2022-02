Marrakech: son mari atteint d’un cancer, elle lance un SOS aux bienfaiteurs (VIDEO)

Une dame, mère de trois enfants, a lancé un SOS émouvant demandant aide, soutien et assistance afin qu’elle puisse subvenir aux frais que nécessite l’état de santé de son mari cancéreux et de fournir à la famille un domicile lui épargnant la clochardisation.

Au micro de Le Site info, la mère de famille a affirmé que la maladie de son mari a tout chamboulé dans sa vie et qu’elle a dû brader tout comme mobilier et autres objets de la maison afin de pouvoir payer le traitement nécessaire à son époux.

« Mon mari nous faisait vivre dans de bonnes conditions mais, depuis sa maladie, il ne peut plus travailler et ne plus plus gagner d’argent suffisant. Nous menons une vie déplorable et j’ai accepté de m’exprimer à visage découvert dans l’espoir que les gens, des bienfaiteurs, puissent venir à mon aide », a-t-elle précisé.

A.A.