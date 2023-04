Marrakech: son frère porté disparu, la chanteuse Douaa El Yahyaoui lance un SOS (PHOTO)

Douaa El Yahyaoui a lancé un SOS concernant son frère de 13 ans porté disparu. Sur son compte Instagram, la chanteuse a indiqué que Rayan est sorti lundi vers 17h et n’est plus revenu à la maison. « Je vous en supplie, mon frère est porté disparu. Il est sorti et n’a plus donné signe de vie. Il s’appelle Rayan et a 13 ans. Quiconque l’aurait aperçu est prié de nous joindre sur ce numéro 0766941635», a écrit Douaa.

Dans une autre story, elle a précisé que cela s’est passé à Marrakech, au niveau d’Al Massira 1.

Le SOS de l’artiste n’a pas manqué de faire réagir la Toile, où la photo de l’adolescent a été largement diffusée. De nombreux internautes se sont également mobilisés, appelant tous ceux qui auraient aperçu le jeune Rayan d’alerter sa famille.

H.M.