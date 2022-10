Marrakech-Safi : le budget du Conseil de la région est approuvé pour 2023

Le Conseil de la région Marrakech-Safi, réuni en session ordinaire du mois d’octobre, a approuvé son budget au titre de l’exercice financier 2023 ainsi que plusieurs conventions de partenariat.

Lors de cette session présidée par le président du Conseil de la région Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, en présence du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou et six gouverneurs des provinces de la région en plus du secrétaire général de la province d’Al Haouz, il a été procédé à l’approbation à l’unanimité des différents points inscrits à l’ordre du jour.

Dans ce cadre, le conseil a examiné et validé le transfert des crédits relatifs au budget de l’équipement, au titre de l’exercice 2022 et a entériné la décision de la participation au capital de la Société de développement local relative à la gestion et l’exploitation des services culturels et socio-sportifs relevant du Conseil communal de Marrakech.

La session a été aussi marquée par l’adoption d’une convention-cadre pour le financement de la réalisation de projets relatifs à la rationalisation de la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau potable dans la région Marrakech-Safi ainsi qu’un avenant de la convention de partenariat relatif à la réalisation d’un projet de protection de la vallée d’Ourika contre les inondations et une convention-cadre relative à la gestion des déchets solides et décharges publiques.

Au niveau économique, le conseil a approuvé une convention de partenariat pour la mise en œuvre du programme de qualification et d’autonomisation économique des femmes porteuses de projets et l’appui des coopératives de la région et l’insertion économique des personnes en situation de handicap dans la région.

Le conseil a aussi adopté une convention-cadre de coopération et de partenariat pour l’aménagement, le développement, la commercialisation et la gestion de la zone industrielle Khat Azakane (province de Safi) et le Parc Technologique Tamansourt ainsi qu’une convention-cadre de partenariat pour la réalisation de projets régionaux structurants relatifs au projet de l’agropole et le projet de marché de gros de nouvelle génération dans la région Marrakech-Safi.

S’agissant du secteur de santé, le conseil a approuvé un avenant relatif à la convention de partenariat pour l’aménagement et la mise à niveau des centres de santé de la région ainsi qu’une convention de partenariat signée entre la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et la région.

La session a été aussi marquée par l’approbation d’une convention-cadre de partenariat et de coopération entre le conseil de la région Marrakech-Safi représenté par la Maison de l’élu et le conseil de la région de l’Oriental ainsi qu’une convention de partenariat entre la région Marrakech-Safi et la région Hauts-de-France.

Le président du conseil régional de Marrakech-Safi a présenté à cette occasion, un rapport détaillé sur les activités du conseil.

Les membres du conseil ont également suivi un exposé présenté par le directeur de l’Agence régionale d’exécution des projets, M. Rachid Naam, sur les réalisations et le fonctionnement de cette agence, ainsi que l’état d’avancement des grands projets de la région supervisés et mis en œuvre par l’agence.

Les projets concernent notamment le parc technologique de Tamansourt, le marché de gros de nouvelle génération, l’agropole régional à Sidi Bouothmane (province de Rhamna), le projet de zone industrielle et logistique intégrée à Khat Azakane (province de Safi), en plus de la réalisation de centres de santé à Chichaoua, Al Haouz, Rhamna et Safi.

Dans le cadre de l’attention particulière accordée par le Conseil au secteur de l’eau et le suivi permanent de la situation hydrologique dans la région, le directeur par intérim de l’Agence du Bassin hydrique de Tensift a présenté un exposé dans lequel il a mis en exergue une étude relative à l’efficacité hydrique dans plusieurs établissements publics et unités touristiques, réalisée par l’agence en partenariat avec la Wilaya de la région et financée par le conseil de la région Marrakech-Safi.

Cette étude met l’accent sur la mise en place d’un plan d’action comportant plusieurs mesures urgentes, à court et moyen termes, visant la réduction de la facture de consommation d’eau des établissements concernés de 38% à 40%.