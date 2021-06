Marrakech: renforcement des contrôles à l’entrée de la ville

Les autorités de la ville de Marrakech ont procédé, ce week-end, au renforcement des mesures de contrôle aux niveaux des entrées et sorties de la ville. Ceci, malgré l’assouplissement des mesures préventives anti-Covid-19 au niveau national.

Selon une source de Le Site info, plusieurs barrages ont été installés aux niveaux des entrées et des sorties de la ville ocre, avec comme principal objectif: s’assurer que les nouveaux arrivants disposent bien d’une autorisation de déplacement exceptionnelle. Le but étant de parer à toute éventualité de contagion et de réduire au mieux le risque de prolifération de cette pandémie.

A noter que le chef du gouvernement avait indiqué, dans un tweet, que l’annulation de l’interdiction de déplacement inter-villes était « en cours d’étude ». Ceci, en réponse à un internaute qui l’avait interrogé à ce sujet. Mais pour l’instant, rien n’a encore été officiellement annoncé.

M.S.