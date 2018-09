Marrakech: ras-le-bol après de nouveaux cas de tuberculose

Les blouses blanches et le personnel appellent à un sit-in. Les trois nouveaux cas de tuberculose (deux médecins et un agent de sécurité exerçant aux urgences du CHU de Marrakech) contractés dernièrement qui viennent s’ajouter aux sept antérieurs découverts sur d’autres composantes du corps médical et du personnel ont, semble-t-il, suscité un tollé général et la tension n’a fait qu’aller crescendo au CHU Mohammed VI.

La crainte des répercussions de la propagation de cette maladie infectieuse et contagieuse, inoculable, provoquée par le bacille de Koch a fait réagir la Commission nationale des médecins internes et résidents du CHU qui a appelé à l’organisation d’un sit-in.

Ce mouvement de protestation conséquent à cette situation ambiante est prévu pour ce jeudi et ce, devant le siège de la direction générale du CHU Mohammed VI à Marrakech. Le corps médical et le personnel agissent ainsi afin de faire appel à la conscience des dirigeants du CHU sur cette situation devenue que trop menaçante et qui est principalement due à une infrastructure pour le moins peu convenante avec les besoins des services de l’établissement (ventilation et espaces clos propices à la propagation du virus).

M.J.K.