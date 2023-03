Marrakech: prison ferme pour la directrice du Centre de protection de l’enfance

La Cour d’appel de Marrakech a condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme la directrice du Centre de protection de l’enfance, pour coups et blessures à l’encontre d’une pensionnaire mineure, abus de confiance, détournement de deniers publics et abus de pouvoir.

La section de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) de Marrakech a révélé que la mise en cause a été poursuivie en état de détention et ce, après la plainte déposée par une jeune fille mineure, l’accusant de violence et de maltraitance.

Auparavant, la police judiciaire avait entendu les témoignages de trois pensionnaires et d’une employée dudit centre, conformément au communiqué de l’AMDH ayant précédemment fait état de la mauvaise gestion, au cours de l’année 2020, tout en ayant adressé des correspondances, le 6 février 2021, aux parties concernées à propos des dysfonctionnements constatés, ainsi que d’affaires d’abus sexuels dont ont été victimes des pensionnaires du centre pour garçons.

La section de l’AMDH de Marrakech a également adressé une correspondance au ministère de tutelle, ainsi qu’au chef de gouvernement et au wali de la Région de Marrakech-Safi, alertant sur les nombreux dysfonctionnements et dépassements constatés au sein du Centre de protection de l’enfance pour garçons de Marrakech.

L.A.