Marrakech: plusieurs interpellations suite à une descente dans un café

Les autorités locales de Tasseltant, aux environs de Marrakech, ont fait une descente, ce mercredi soir, dans un café, propriété d’un conseiller communal.

Une source informée a indiqué à Le Site info que le gérant du café continuait son business clandestinement, sans se soucier des mesures de restriction imposées pendant le Ramadan. Celles-ci consistent au maintien des mesures restrictives et d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin, tout au long du mois de jeûne -et donc la fermeture des cafés, restaurants et commerces à 20 heures-, sur tout le territoire national afin d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de son variant, dont le nombre des cas confirmés a été revu à la hausse, pendant ces dernières semaines.

Au cours de cette opération, une quarantaine de personnes -principalement des jeunes- ont été arrêtées, en plus du gérant du café, et conduites au commissariat pour violation de l’état d’urgence, poursuit la même source.

Et d’ajouter que la descente des autorités, accompagnées d’éléments de la gendarmerie royale, a également permis la saisie de 24 narguilés.

M.S.