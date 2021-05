Marrakech: plusieurs interpellations suite à une descente dans un café à chicha

Les services sécuritaires et des représentants des autorités locales de Marrakech ont fait une descente, samedi 8 mai, dans un café à Chicha situé à Hay Al Massira.

Une source informée a indiqué à Le Site info que le gérant du café continuait clandestinement ses activités, en faisant fi des mesures de restriction, décrétées par l’Exécutif, pendant le mois sacré de Ramadan. Lesquelles mesures préventives et sanitaires sont accompagnées de l’instauration du couvre-feu nocturne de 20 heures à 6 heures du matin, tout au long du mois de jeûne. Et donc, la fermeture des cafés, restaurants et commerces à 20 heures, à l’échelle nationale afin d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses variants, dont le nombre des cas confirmés a été revu à la hausse, pendant ces dernières semaines.

Au cours de cette descente de police, neuf personnes, dont une fille, ont été interpellés et conduites au commissariat pour violation de l’état d’urgence, poursuit la même source.

Et d’ajouter que cette opération a également permis la saisie de plusieurs narguilés.

R.T.