Marrakech: plusieurs clients d’un resto victimes d’intoxication alimentaire

Dix personnes, dont quatre touristes français, ont été victimes d’intoxication alimentaire après avoir dîné dans un restaurant classé, sis quartier Hivernage à Marrakech, au cours de la semaine écoulée.

Dans une déclaration à Le Site info, l’une des victimes pense que l’intoxication est sûrement due à des denrées alimentaires périmées, malgré le fait que l’ouverture du restaurant incriminé soit assez récente.

Le même client a assuré que ses compagnons d’infortune et lui se sont plaints auprès du propriétaire, à la fin de la semaine dernière, et lui ont présenté des certificats médicaux prouvant leur état de santé. Cependant, le responsable a ignoré leurs plaintes et leur a répondu de façon cavalière, hautaine et impolie.

Toutes les victimes de cette intoxication alimentaire ont eu alors recours aux services de la préfecture de Marrakech afin de demander leur intervention en appliquant les lois en vigueur. Et ce, à l’encontre de tous ces restaurants qui ont récemment ouvert et qui utilisent des denrées dont la date de péremption a expiré depuis belle lurette. De surcroît, a précisé la même source, ces restaurants n’ont pas subi les contrôles effectués dans plusieurs autres restaurants, dont la fermeture avait été décidée par les autorités compétentes.

Larbi Alaoui