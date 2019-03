Marrakech: plus de quarante pays africains participent à une conférence

Le Royaume du Maroc accueille, lundi à Marrakech, la Conférence ministérielle africaine sur l’appui de l’Union Africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

Cette conférence, qui connaît la participation d’une quarantaine de pays africains, en provenance des cinq sous-régions du continent, vise à exprimer le soutien à la Décision Assembly, adoptée lors du 31-ème Sommet de l’UA, tenu les 1 et 2 juillet 2018 à Nouakchott (Mauritanie), précise le MAECI dans un communiqué, notant que cette décision réaffirme l’exclusivité des Nations Unies dans l’examen du différend régional au sujet du Sahara marocain.

La tenue de cette conférence s’inscrit dans la vision sage et éclairée des Etats africains en vue du renforcement de l’unité du continent et du rejet de toute tentative de le dévier de ses priorités urgentes en matière de développement humain durable, d’intégration régionale et de prospérité de ses citoyens, conclut le ministère.

S.L. (avec MAP)