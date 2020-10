Marrakech: placé en garde à vue à cause d’un clip de rap

Les autorités de Marrakech ont interpellé un individu dans les premières heures de ce vendredi 9 octobre à Marrakech. Le mis en cause s’était affiché avec plusieurs armes blanches dans un clip de rap, accompagné de nombreuses personnes également et armées et entourées de chiens dangereux, dans la région de «Dyour Lamsakine».

Selon une source de Le Site info, il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Et d’ajouter que la police a identifié tous ceux qui sont apparus dans ce clip, soulignant qu’ils sont actuellement recherchés.

La vidéo avait fait le tour de la Toile, ce qui a poussé les autorités à intervenir pour mettre la main sur les coupables.

N.M.